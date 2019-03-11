قرار إثيوبي حاسم بعد ساعات من "كارثة البوينغ"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media القرار اتخذ كإجراء احترازي لسلامة الرحلات الجوية

وقالت الخطوط الإثيوبية، على حسابها في تويتر "لم تعرف بعد أسباب حادث سقوط طائرة البوينغ 737 أمس".

وأضافت أنها قررت توقيف العمل بـ"737 ماكس" إلى إشعار آخر، حتى تظهر نتائج التحقيق في أسباب الحادث الذي شهدته إحدى الطائرات من نفس الطراز.

وتابعت أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازي لسلامة الرحلات الجوية.

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مقدم بواسطة: يورو نيوز



إعادة تشغيل الفيديو التالي تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وعلى متنها 157 شخصا أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس. وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44" صباحا بالتوقيت المحلي. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة. وقال مكتب أبي أحمد في التغريدة "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح". للمزيد على يورونيوز: مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في كولومبيا ماليزيا تبدي استعدادها لإحياء عملية البحث عن الطائرة إم.إتش 370 Euronews (Ar)

مصدر: الرئيس الجزائري يعود إلى الجزائر اليوم الأحد قال مصدر مسؤول لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد. وهبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين في جنيف صباح اليوم. ورأى شاهد من رويترز أن الطائرة (جلف ستريم) التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 فبراير شباط هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة. ولم تظهر بعد أي سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما. وأظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات في وقت سابق أن الطائرة غادرت المجال الجوي الجزائري واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاما عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاما. ولم يتم رصد الطائرة (جلف ستريم 4إس.بي) وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير شباط أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها. للمزيد على يورونيوز: طلب لوضع بوتفليقة تحت حماية القوامة القانونية شاهد: تعرّض أقدم متحف في الجزائر لـ"عمليات تخريب" Euronews (Ar)

مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في كولومبيا أعلنت وكالة الطيران المدني في كولومبيا ان 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل غوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد. وأضافت الوكالة في بيان لها أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع في بلدة سان كارلوس دي غوارو في إقليم ميتا يوم أمس السبت 9 آذار/مارس، بعد أن أرسلت الطائرة إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي، أي 15:40 بتوقيت غرينتش. وقالت شركة طيران ليزر أيريو التي تملك الطائرة إنه لا يوجد لديها تعليق. تتابعون أيضا على يورونيوز: إغلاق مطار طرابلس بليبيا بسبب طائرة مسيرة مجهولة الهوية صور أمريكية ترجح استعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي الدفاع الجوي السعودي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة جنوب البلاد Euronews (Ar) 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وكانت الهيئة المنظمة للطيران في الصين أعلنت هي الأخرى أنها طلبت من شركات الطيران المحلية تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وكانت طائرة من طراز "737 ماكس 8" تابعة للخطوط الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها يوم الأحد في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

ولا يوجد أي مؤشر حتى الآن على سبب تحطم الطائرة، وقال خبراء في سلامة النقل الجوي إن من السابق لأوانه تخمين السبب، مشيرين إلى أن معظم الحوادث من هذا النوع تقع نتيجة لمجموعة من العوامل.

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وأرسلت شركة بوينغ تعازيها لأسر الضحايا، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في التحقيق.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس الذي دخل الخدمة في 2017.

وفي أكتوبر الماضي، تحطمت طائرة من نفس الطراز لشركة "ليون أير" الإندونيسية أثناء رحلة داخلية بعد 13 دقيقة من إقلاعها لها من جاكرتا، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 189 شخصا.