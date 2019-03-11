الدقائق الحاسمة لمسافر تأخر عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti طائرة إثيوبيةالدقائق الحاسمة لمسافر تأخر عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ادعى المواطن اليوناني أنطونيوس مافروبولوس، أنه غاب عن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت صباح أمس الأحد بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا. © Reuters طائرة تابعة للخطوط الإثيوبيةالدقائق الحاسمة لمسافر تأخر عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة

وفي حديثه مع محطة "ألفا" التلفزيونية اليونانية، قال مافروبولوس إنه غاب عن الرحلة لأنه تأخر دقيقتين عن موعد الإقلاع!

وأضاف: "استطعت رؤية الناس يصعدون. لقد كنت غاضبا للغاية لأنهم لم يسمحوا لي بالدخول"، وهو ما تحول إلى أكثر لحظات الحظ في حياته.

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8 مقدم بواسطة: يورو نيوز



إعادة تشغيل الفيديو التالي تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وعلى متنها 157 شخصا أكد متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الإثيوبية لرويترز سقوط طائرة تابعة للشركة كانت متجهة إلى نيروبي صباح اليوم الأحد وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطمت قرب بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 62 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا وأضافت أن الطائرة كانت من طراز بوينج 737-800 ماكس. وقال المتحدث الذي طلب عدم ذكر اسمه "تأكد وقوع الأمر في الساعة 8.44" صباحا بالتوقيت المحلي. ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة. وقال مكتب أبي أحمد في التغريدة "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح". للمزيد على يورونيوز: مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في كولومبيا ماليزيا تبدي استعدادها لإحياء عملية البحث عن الطائرة إم.إتش 370 Euronews (Ar)

مصدر: الرئيس الجزائري يعود إلى الجزائر اليوم الأحد قال مصدر مسؤول لوكالة رويترز للأنباء أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد. وهبطت طائرة حكومية جزائرية في مطار كوينترين في جنيف صباح اليوم. ورأى شاهد من رويترز أن الطائرة (جلف ستريم) التي أقلت بوتفليقة إلى جنيف في 24 فبراير شباط هبطت في المطار وسط وجود مكثف للشرطة. ولم تظهر بعد أي سيارة إسعاف أو موكب يقل الرئيس البالغ من العمر 82 عاما. وأظهر تطبيقان لتتبع حركة الطائرات في وقت سابق أن الطائرة غادرت المجال الجوي الجزائري واتجهت شمالا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. ولم يظهر بوتفليقة (82 عاما) في العلن إلا نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، ودفعت محاولته تمديد فترة حكمه المستمر منذ 20 عاما عشرات الآلاف من الجزائريين للانضمام لأكبر احتجاجات تشهدها العاصمة الجزائرية منذ 28 عاما. ولم يتم رصد الطائرة (جلف ستريم 4إس.بي) وهي تغادر الجزائر منذ أعلنت السلطات الجزائرية في فبراير شباط أن بوتفليقة سيتوجه إلى المدينة السويسرية لإجراء فحوص طبية لم يتم تحديدها. للمزيد على يورونيوز: طلب لوضع بوتفليقة تحت حماية القوامة القانونية شاهد: تعرّض أقدم متحف في الجزائر لـ"عمليات تخريب" Euronews (Ar)

مقتل 14 شخصا في تحطم طائرة في كولومبيا أعلنت وكالة الطيران المدني في كولومبيا ان 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل غوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد. وأضافت الوكالة في بيان لها أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع في بلدة سان كارلوس دي غوارو في إقليم ميتا يوم أمس السبت 9 آذار/مارس، بعد أن أرسلت الطائرة إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي، أي 15:40 بتوقيت غرينتش. وقالت شركة طيران ليزر أيريو التي تملك الطائرة إنه لا يوجد لديها تعليق. تتابعون أيضا على يورونيوز: إغلاق مطار طرابلس بليبيا بسبب طائرة مسيرة مجهولة الهوية صور أمريكية ترجح استعداد كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي الدفاع الجوي السعودي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة جنوب البلاد Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وأوضح مافروبولوس أنه كان يحمل أمتعته في يديه وهذا سبب عدم انتظار الطاقم له. هذه المسألة أنقذته لاحقا من المزيد من المشاكل، لأنه بعد أن انتشرت الأنباء المأساوية عن الحادث، كان على أجهزة الأمن أن تحقق معه، لأنه الشخص الوحيد الذي لم يركب الطائرة. © Tiksa Negeri مكان تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، جنوب شرق أديس أبابا، 10 مارس 2019الدقائق الحاسمة لمسافر تأخر عن الطائرة الإثيوبية المنكوبة

وقال المواطن اليوناني: "لم تكن هناك أي صلة منطقية بين تأخري وتحطم الطائرة، حيث كانت بحوزتي أمتعتي"، مضيفا أن: "هذا سبب عدم استجوابي أكثر".

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وفي وقت سابق، أكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن طائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX"، رقم الرحلة ET- AVJ تحطمت قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 وطاقم مؤلف من ثمانية أفراد، لم ينج أحد منهم.

المصدر: "Greek reporter"