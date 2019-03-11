شكرا لقرائتكم خبر عن العصار ردا على مقترح نائب بضم الصناعة للإنتاج الحربى: نتعاون مع كل الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما لفت الوزير إلى أن سمة الحكومتين الحالية والسابقة هى التعاون بين الوزارات وبعضها البعض، مؤكدا "هناك تعاون كامل وتام بين الوزارات لم يكن موجودا فى أوقات كثيرة من قبل".

جاء ذلك على طلب النائب كمال أحمد بضم وزارة الصناعة إلى الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة المصرية، خلال اجتماع لجنة الصناعة المُنعقد الآن بمجلس النواب بحضور اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى.