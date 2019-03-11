شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف لـ"دينية البرلمان": اهتمام الدولة بالكنائس لا يقل عن المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر للجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ونواب البرلمان، علي دعمهم للوزارة، مؤكدا أن ذلك يعد أحد أهم أسباب الانطلاق فى تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أنهم يعملون مع لجنة الشئون الدينية كفريق واحد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، للتعرف على خطة الحكومة لتطوير المساجد الأثرية، بحضور الدكتور خالد عناني، وزير الآثار .

وتابع وزير الأوقاف: "نحن ندرك أن هذه اللجنة اسمها لجنة الشئون الدينية وليست الشئون الإسلامية، وبالتالى تهتم أيضا بالكنائس مثل المساجد، مشيرا إلى أن هناك لجنة مشكلة لتقنين وضع الكنائس، وهى تعمل بخطى غير مسبوقة.

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واستطرد: "نحن لا نفرق بين دور العبادة، وهو ما ظهر فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل افتتاح المسجد، قائلا: "الحساب عند ربنا يوم القيامة، بينما الروح التي تعيشها مصر هى التي تبني الدولة، لأن المسلم والمسيحى يقاتلون من أجل البلاد وأمر الآخرة فى يد الله وحده".

وأكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف فى مجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية مع وزيرى الأوقاف والآثار بشأن المساجد الأثرية وكذلك كافة المعابد الدينية والكنائس.

وقال: "نحن لجنة دينية تخص كل الأديان وليست لجنة إسلامية"، مستشهدا بالنائبة أماني عزيز، عضو اللجنة ووكيلتها لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، فهي نائبة مسيحية.