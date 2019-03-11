شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. القومى لحقوق الإنسان ينظم ندوة حول قانون الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد قليل، ندوة حول "قانون الجمعيات الأهلية فى مصر"، على هامش الدورة رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بجنيف.

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وينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، الندوة بالشراكة مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بهدف مناقشة الجدل الدائر حول قانون رقم 70 لسنة 2017، إلى جانب مناقشة المطالب المتفرقة التى جرى تناولها خلال أربعة مسارات من المشاورات المجتمعية، التى قاد المجلس القومى لحقوق الإنسان أحدها، وقادت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مسارا ثانيا، وقادت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية مسارا ثالثا، وقاد آخرها اتحاد الجمعيات الأهلية المصري، بهدف بلورة رؤى موحدة لتعديل القانون بما يعالج أزمة الجمعيات الأهلية ويتفق مع المعايير الدولية والدستورية لحرية الجمعيات.

يشارك فى الندوة، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية ووفود حكومية وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة المعنية، كما يستمع المشاركون لعروض يقدمها محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.