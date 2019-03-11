شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يُعلن أمام "صناعة البرلمان" تصنيع عداد كهرباء مصرى 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأوضح العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، أن الوزارة تعمل على تصميم محطات تحلية مياه للمناطق المنعزلة تعمل بالطاقة الشمسية، للعمل على تحلية المياه بالمناطق النائية التى لا يوجد بها كهرباء.

وأشار العصار إلى أن أحد العلماء المصريين بالخارج أنتج حاسب آلى مصرى وتم تصنيعه فى بنها، مضيفا: "أحد علمائنا فى كندا تمكن من اختراع هراس وتم تصنيعه فى مصانعنا".

وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على موضوعات تهم الدولة، منها منظومة لتتبع الدواء حتى تكون وزارة الصحة على علم بكميات وأرصدة الدواء فى مصر وتواريخ انتهاء صلاحياتها، لمنع التلاعب وتخزين الدواء.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على مواجهة تحدى المياه، قائلا: "نعمل على إنشاء محطات التحلية والمعالجة، وأحد العلماء المصريين جالنا ووصل لتكنولوجيا جديدة لمعالجة المياه".