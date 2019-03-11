قاهرة- (مصراوي)
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحقيق نجاحات جديدة فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت عن القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة بشمال ووسط سيناء بجانب تدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية.
وذكرت القيادة - فى بيان لها اليوم الاثنين - أن الجهود أسفرت أيضا خلال الأيام الماضية عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد...
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة: القضاء على 46 إرهابيًا وتدمير 15 وكرًا شمال ووسط سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.