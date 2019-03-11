القوات المسلحة: القضاء على 46 إرهابيًا وتدمير 15 وكرًا شمال ووسط سيناء

قاهرة- (مصراوي)

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عن تحقيق نجاحات جديدة فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، أسفرت عن القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة بشمال ووسط سيناء بجانب تدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية.

وذكرت القيادة - فى بيان لها اليوم الاثنين - أن الجهود أسفرت أيضا خلال الأيام الماضية عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد...