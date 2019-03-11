أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه "يعمد بعض اصحاب المولدات الى مخالفة القوانين والقيام بتجاوزات واعتداء على حقوق المواطنين في أيام نهاية الاسبوع أو العطل الرسمية، مفترضين أنهم في منأى عن المراقبة والمحاسبة".
وأكدت ان "حقوق المواطنين مصانة، وان القانون يطبق في كل الاوقات ويتشدد في معاقبة المخالفين والمتحايلين على القانون. وذكّرت الوزارة المواطنين بالاتصال بالرقم 1739 عند اي مخالفة، او شكوى يريدون تسجيلها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاقتصاد: سنتشدد في معاقبة المخالفين والمتحايلين على القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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