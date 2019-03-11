شعبة المعلومات أوقفت 13 سوريًا في تعنايل بجرم دخول لبنان خلسة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في تاريخ اليوم 11 آذار 2019، وفي إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 13 شخصًا من التابعية السورية، بينهم سيدة وثلاثة أطفال، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة؛ وذلك في بلدة تعنايل البقاعية على متن سيارة "فان" لون أبيض".

وبيّنت في بلاغ، أنّ "الموقوفين سُلِّموا مع سيارة "الفان" إلى مخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".