قوى الأمن: توقيف 79 مطلوبا بجرائم مختلفة وضبط 1186 مخالفة سرعة زائدة أمس

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن "توقيف 79 مطلوبًا بتاريخ 10 آذار 2019، بجرائم مختلفة هي: مخدرات، سرقة ونشل".

وأعلنت "ضبط 1186 مخالفة سرعة زائدة بتاريخ يوم أمس أيضًا".