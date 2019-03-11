الحسن للمحافظين: للتنسيق مع وزارة الشؤون قبل اتخاذ أي تدبير يتعلق بمخيمات النازحين

ركّزت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في كتاب وجّهته إلى محافظات بيروت وجبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وبعلبك الهرمل وعكار، على أنّه "حيث أنّ وزارة الشؤون الإجتماعية تتولّى تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين مع الجهات الدولية المعنيّة، عبر مراكز الخدمات الإنمائية التابعة لها والمنتشرة في المناطق اللبنانية كافّة،

وحيث أنّ أيّ قرار يُتّخذ من قبلكم يتعلّق بأوضاع مخيمات النازحين، يتطلّب التنسيق بين الإدارات المعنية بهذا الشأن، لذلك يُطلب إليكم ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإجتماعية قبل المباشرة باتخاذ أيّ تدبير يتعلّق بتنفيذ إخلاء أو تمركز مخيمات للنازحين والسوريين".