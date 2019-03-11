جريصاتي والصفدي شاركا بسلسلة نشاطات بيئية في طرابلس

نظمت جمعية كشاف البيئة في لبنان، سلسلة نشاطات بيئية في طرابلس، بمناسبة يوم المحميات الطبيعية للعام 2019، تحت شعار: "محميتي حياتي"، شارك فيها وزير البيئة فادي جريصاتي ووزيرة الدولة لشؤون التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للشباب والمرأة فيوليت خيرالله الصفدي، ولجنة رعاية البيئة وجمعية التنمية للإنسان والبيئة ولجنة محمية جزر النخل الطبيعية ومسؤولون عن منظمات وجمعيات بيئية وأعضاء مجالس بلدية.

وأكدت الجمعية، في بيان، أن "نشاطاتها تأتي في إطار الإضاءة على أهمية المحميات الطبيعية في حماية التنوع البيولوجي والتي تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على التنوع الحيوي بكل ما تحوي من كائنات حية، وحمايتها من خطر الإنقراض".