خريس أكد أهمية دور المرأة الرائدة بشكل عام في كل المجالات

إستقبل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس في مكتبه في صور الإعلامية الشاعرة وفاء بيضون في زيارة ودية، حيث قدمت له ديوانها الشعري "أنثى تشاكس العتمة" الصادر عن دار الفارابي، كما أطلعته على مضمون الديوان الذي ينتمي إلى قصيدة النثر الحديثة والمعاصرة، والذي يتناول مواضيع متنوعة، كما أنها وجهت له دعوة إلى حضور حفل التوقيع للديوان الذي سيقام يوم السبت المقبل 16 الحالي، وقد وعد النائب خريس بتلبية الدعوة والحضور شخصيا.

وأثنى خريس "على الجهود الاستثنائية لبيضون لإخراج هذه الجوهرة التي تساهم في رفع مستوى الكلمة، في حاضرة الثقافة العربية في ديوانها الشعري المميز، متمنيا لها "دوام التوفيق والمزيد من التميز في مسيرتها الاعلامية والأدبية الإبداعية التي تحمل بصمات استثنائية، ورسالتها الثقافية المسؤولة والملتزمة، كما تطرق إلى "أهمية دور المرأة اللبنانية الرائدة بشكل عام في كل المجالات، وبشكل خاص أهمية دورها في بناء الأسرة حيث مصنع الحياة، وبناء الحضارات".