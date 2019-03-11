قوى الأمن: تفكيك شبكة إتجار وترويج وتخزين مخدرات تنشط في برج حمود وجل الديب

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "استكمالًا لمكافحة ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات في محافظة جبل لبنان، ونتيجة الرصد والتعقّب، أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي شبكة إتجار بالمخدرات وترويجها ونقلها وتخزينها، تنشط لصالح التاجر "غ. ز." في محلتي برج حمود وجل الديب، وهم: "ج. ت." وهو لبناني من مواليد عام 1985، "ع. ض." وهو سوري من مواليد عام 1996، "م. ض." وهو سوري من مواليد عام 1996، "ه. ا." وهي سورية من مواليد عام 1991 و"ا. ح." وهو سوري من مواليد عام 1989".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "ضُبط بحوزتهم وداخل منازلهم كمية من المخدرات على الشكل الآتي: 314 كيسًا بداخلها كوكايين وباز الكوكايين، 259 طرفًا من مادة السالفيا، 29 كيسًا صغيرًا من مادة حشيشة الكيف، 10 هواتف خلوية، عدد من الشرائح الهاتفية، مبلغ مالي، 3 دراجات آلية وسيارة يستخدمونها في أعمال المخدرات".

وبيّنت المديرية أنّ "بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".