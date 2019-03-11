الدفاع الروسية: رصد 21 خرقا لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا، أن "الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 الساعة الأخيرة 21 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات حلب (7) واللاذقية (5) وإدلب (6) وحماة (3)، وذلك في حين رصد الجانب التركي 22 خرقا في محافظات إدلب (7) واللاذقية (7) وحماة (8)".

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ 2079 عملية إنسانية ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3296.97 طن.

وأوضحت أنه "خلال الــ24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا"، مشيرة إلى أنه "لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا".