أكثر من 1000 قاض جزائري يرفضون الإشراف على الانتخابات إذا شارك بها بوتفليقة

أفادت قناة "سكاي نيوز" أن "أكثر من 1000 قاض جزائري يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة". وكان تنظيم نقابي جديد يمثل القضاة في الجزائر، أعلن اليوم الجمعة، رفض الإشراف على اللجان البلدية والولائية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في 18 نيسان المقبل، في حال استمر ترشح بوتفليقة، في وقت أعلن فيه قياديون كبار في حزب الرئيس استقالتهم من مناصبهم ودعهم للحراك الشعبي.

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