وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات قرب حدود قطاع غزة

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، مقتل الشاب الفلسطيني بسام سامي صافي (22 عامًا)، متأثّرًا بجروح أُصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق خان يونس، يوم الجمعة الموافق 22 شباط الماضي".

وذكر في بيان، أنّ "صافي أُصيب بقنبلة غاز بالرأس مباشرة".

وبوفاة صافي، يرتفع إلى عدد الفلسطينيين الّذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات الّتي تبلغ الذروة كلّ يوم جمعة قرب الحدود منذ حوالي عام، 254 قتيلًا.

يُذكر أنّ الاحتجاجات الّتي تتخلّلها غالبًا مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة، كانت قد بدأت في 30 آذار العام الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين في العودة.