وزيرة الصحة التونسية تنفي أن تكون اللقاحات سبب وفاة 12 رضيعا

أكدت القائمة بأعمال وزارة الصحة التونسية سونيا بن شيخ أنها بصدد كشف ومحاسبة كل المقصرين في قضية وفاة 12 رضيعاً بأحد المستشفيات الحكومية التونسية، بعد تلقيهم تطعيماً
وأعلنت بو شيخ عن ارتفاع عدد الرضع الذي ماتوا داخل مستشفى حكومي بالعاصمة تونس إلى 12 بعدما كانوا 11، نافية أن تكون الأدوية واللقاحات سبب وفاة الرضع، مشيرة إلى أن جهات عدة مهمتها فحص صلاحيات الدواء.
وأكدت أن لجنة الخبراء تعمل على فحص أسباب وفاة الرضع، معتبرة أن أسباب الوفاة تعود إلى إصابتهم بالتهابات داخل المستشفى، مشيرة إلى أن عدوى انتقلت في قسم الرضع وأدت إلى حالات الوفيات.
وأوضحت أنه يوجد حالياً 7 رضع في غرف الإنعاش، لافتة إلى أنها لم تستبعد الخطأ البشري في وفاة الرضع، ومن أخطأ سيحاسب وسيتم تحميله مسؤولية وفاة الرضع.وتسبب مقتل 11 رضيعا داخل مستشفى بسبب التسمم باستقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، ما أدى إلى تعيين بن شيخ مكانه بتكليف من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
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