مسؤول تركي: الذين يعارضون شراء تركيا منظومة S400يتبعون سياسة ازداوجية المعايير

أفاد متحدث حزب "العدالة والتنمية" التركي بأن "الذين يعارضون شراء تركيا منظومة "إس 400" يتبعون سياسة ازداوجية المعايير، سيما أنهم لا يحركون ساكنا حيال امتلاك اليونان لمنظومات روسية"، مشيراً إلى أن "العرض الروسي بشأن منظومات "إس 400" الدفاعية كان بمستوى يلبي تطلعات تركيا ولذا أبرمنا الصفقة".
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن "صحيفة "الأهرام" المصرية تهاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفترة الأخيرة، وتنشر أخبار كاذبة بحقه، ونحن ندين ذلك".
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