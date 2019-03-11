روحاني: ايران يمكنها تلبية العديد من احتياجاتها من العراق

لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ان "ايران يمكنها تلبية العديد من احتياجاتها من العراق"، مشيرا إلى أن زيارته لبغداد ستشهد بحثاً لمشاريع مهمة، موضحاً أن "زيارته إلى بغداد التي يرافقه فيها عدد كبير من رجال الأعمال ستتضمن مناقشة مشاريع مهمة للبلدين.

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