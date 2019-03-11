مسؤول ايراني: تصريحات الاعداء حول تقييد سلاحنا الصاروخي لاينبغي أخذها على محمل الجد

أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران العميد غلام حسين غيب برور أن "مواقف الاعداء حول تقييد السلاح الصاروخي لاينبغي أخذها على محمل الجد"، مشيراً إلى أن "تصريحات الاعداء حول قوتنا الصاروخية ليست شيئا جديدا حيث وضعوا العراقيل في طريق ثورتنا الاسلامية طيلة 40 عاما مضت".

ووصف القوة الصاروخية الايرانية بأنها جزء من ثورة البلاد ولاينبغي أخذ تصريحات الاعداء حول تقييدها على محمل الجد، منوهاً إلى إن "المدينة الصاروخية تعكس الانجازات العلمية العسكرية التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال تصنيع الصواريخ والتي بعثت الأمل في قلوب الشعب، لافتا إلى زيارة 4 آلاف شخص لهذه المدينة يومياً".