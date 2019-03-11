أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن طيران التحالف الدولي قصف مخيم الباغوز بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصا غالبيتهم أطفال ونساء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانا: مقتل أكثر من 50 شخصا بقصف التحالف الدولي مخيم الباغوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.