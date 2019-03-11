ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتي بضائع عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل، اليوم الاثنين، سفينتي بضائع عامة.
وأشارت في بيان، إلى أن الميناء استقبل السفينة SUDE-S التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 93 مترًا والغاطس 5 أمتار، وذلك لشحن 3300 طن صودا كاوية من الميناء، وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا، كما استقبل الميناء السفينة "شروق ١" التى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 35 مترًا والغاطس 4 أمتار والعرض 8 أمتار، وذلك لشحن 300 طن بصل من الميناء وسوف تغادر السفينة الميناء عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة لبنان.
وأكدت أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين من وإلي الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.
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