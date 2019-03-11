محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، قرار وزير الطيران الفريق يونس المصري رقم 226 لسنة 2019، بتحصيل رسم من شركات البالون الطائر قدره 40 دولارًا مقابل "الطلعة" الواحدة. وأضاف قرار وزير الطيران أن سلطة الطيران المدني تضع الأسلوب المناسب لمحاسبة شركات البالون طبقًا للوزن والحجم. Advertisements فيما يلي النص الكامل لقرار وزير الطيران:

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كانت هذه تفاصيل خبر قرار وزاري بفرض رسوم على البالون الطائر مقابل "الطلعة الواحدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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