التأخر ينقذ يونانيا من الموت في حادث الطائرة الإثيوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (بي بي سي):

قال رجل يوناني إنه كان من المفترض أن يستقل الطائرة الإثيوبية التي تحطمت يوم أمس لكنه وصل إلى بوابة الركوب بعد دقيقتين من إغلاقها ما حال دون ركوبه الطائرة المنكوبة.

ونشر انطونيوس مافروبولوس على صفحته على موقع فيسبوك صورة لبطاقة صعود الطائرة قائلا " لقد كنت غاضبا لأنه لم يساعدني أي شخص للوصول إلى بوابة ركوب الطائرة، لكنني الآن سعيد لأنني لا زلت على قيد الحياة"

وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من أديس أبابا صوب العاصمة الكينية نيروبي ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 157 شخصا.