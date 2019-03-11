إصابة 7 في حادثين بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 7 أشخاص في حادثين على طريقي "السويس – القاهرة"، و"النفق – عيون موسى"، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي، لتلقى العلاج.

وقال مصدر أمني، إن حادثين وقعا بطريق "السويس – القاهرة"، الأول في الاتجاه المؤدي للسويس، صباح اليوم الاثنين، حيث انقبلت سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة، فانحرفت عجلة القيادة في يد السائق، وانقلبت بمنطقة الملفات قبل بوابة السويس بالكيلو 109.

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وأسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا داخل السيارة، بينما أصيب شخص واحد في حادث آخر على نفس الطريق عندما انقبلت سيارته عقب انفجار أحد الإطارات.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن الحادث الأخير وقع بطريق "السويس – النفق –عيون موسى"، وأسفر عن إصابة 4 بعد انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين المركبات الأخرى على الطريق.

وقال مصدر طبي بمستشفى التأمين الصحي، إن الحالة العامة للمصابين مستقرة، باستثناء مصاب واحد فقط مصاب بكسر في الضلوع، واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقله للعناية المركزة وإجراء الفحوصات المطلوبة.