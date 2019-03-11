"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة "STEM والمكفوفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، اليوم الاثنين، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2018/2019.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، تبدأ الامتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم ‏والتكنولوجيا (STEM‏) للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، يوم السبت الموافق 8/6/2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق ‏‏3/7/2019.‏

كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‏بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي ‏‏2018/2019، وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت ‏الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.

Advertisements

‏وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية ‏العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏)، وكذلك شهادة إتمام ‏الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين.

.