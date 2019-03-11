"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة "STEM والمكفوفين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2018/2019.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، تبدأ الامتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، يوم السبت الموافق 8/6/2019 وتستمر حتى الأربعاء الموافق 3/7/2019.
كما اعتمد الوزير جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 2018/2019، وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم السبت الموافق 8/6/2019 لتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2019.
وحرصت الوزارة على مراعاة ترتيب المواد بجدول شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية للمكفوفين.
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