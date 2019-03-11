طالب يطعن نجارًا في القليوبية: "عاكس عمتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

طعن طالب، اليوم الإثنين، نجارًا بسبب معاكسته لعمته، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من مستشفى قليوب التخصصي بوصول "عبدالنبي.ا"، 45 عاما، نجار، مصابًا بجرح نافذ بالبطن وآخر شبه نافذ بالصدر، وتم حجزه للعلاج.

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وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "خالد.ز"، 18 عاما، طالب، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته.

وبإجراء التحريات تبين معاكسة المصاب عمة المتهم أكثر من مرة، ولدى معاتبة المتهم له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، اعتدى خلالها المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما به من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أيد مضمون ما أسفرت عنه التحريات وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4767 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيقات.