كشفه انقلاب السيارة.. ضبط بندقية آلية و23 قطعة حشيش بحوزة سائق في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، بندقية آلية و22 طلقة من ذات العيار و23 قطعة من مخدر الحشيش بحوزة سائق عقب انقلاب سيارته بدائرة قسم طهطا، شمالي المحافظة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء هشام الشافعي إخطارًا من قسم شرطة طهطا بانقلاب سيارة نقل أسيوط، وتبين أنه أثناء قيادة "رمضان ع ع" 49 عاما، سائق، ويقيم بدائرة مركز طهطا سيارة نقل بدائرة القسم اختلت عجلة القيادة بيده، وانقلبت على جانب الطريق.

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انتقل إلى مكان الحادث مأمور وضباط القسم، وضبط بحوزة قائد السيارة بندقية آلية بها خزينة داخلها 22 طلقة من ذات العيار، و23 قطعة من مادة الحشيش المخدر تزن حوالي 120 جرامًا، مبلغ 1650 جنيهًا.

وبمواجهة قائد السيارة المذكور اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه.

حُرر محضرًا ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.