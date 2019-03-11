-لاعبو الحسنية : التعادل أمام الرجاء ثمين .. ولم نحسم تأهلنا بعد -فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

قال ياسين الرامي، مدافع فريق حسنية أكادير، في تصريحه ل”ليوم24″ بعد نهاية المقابلة التي جمعتهم بفريق الرجاء البيضاوي، أن المباراة أمام بطل كأس الإتحاد الإفريقي الماضية الرجاء البيضاوي لم تكن سهلة، وأن نقطة التعادل أمام بركان مهمة ستتيح الفرصة للاعبين للفوز بثلاث نقاط ثمينة في مباراة الجولة السادسة أمام نهضة بركان في أكادير، متمنيا أن تكون نتيجة مباراة الرجاء البيضاوي وأوطو دويو الكونغولي في صالح الحسنية من أجل المرور للدور الموالي.

ومن جانبه، أكد العميد جلال الداودي، أن اللاعبين رغم أنهم يعانون من الإرهاق بسبب كثرة المباريات في مدة قصيرة، استطاع تجنب نتيجة سلبية أمام الرجاء البيضاوي، وصرح قائلا: “مازلنا نؤمن بحضوضنا إلى آخر مباراة، ونتمنى ان يحالفنا الحظ في التأهل إلى دور الربع النهائي”.

وفي تعليقه على أداء الحكم، قال حارس الحسنية عبد الرحمان الحواصلي: “رغم أننا علمنا داخل مستودع الملابس أن هناك ضربة جزاء لم يتم الإعلان عنها لصالحنا، إلا أن الحكم عموما كان في المستوى المطلوب، ويمتاز بطريقة تعامل احترافية وبرودة دم مع لاعبي الفريقين.

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وأضاف عبد الرحمان الحواصلي: ” علاقتي مع لاعبي فريق الرجاء جيدة، وتهنئتي من طرف العميد بدر بانون هو سلوك من شيم الكبار، ويبقى الرجاء فريق كبير أتمنى أن يخرج من مرحلة الفراغ التي يمر منها خصوصا أنه بطل كأس “الكاف”، وأتمنى أن يحقق الحسنية التأهل في المباراة الأخيرة برسم الجولة السادسة للمرور لدور الربع النهائي”.

ومن المنتظر، أن تكشف المباراة الأخيرة للمجموعة الأولى برسم الجولة السادسة من كأس “الكاف”، الفريق الثاني الذي سيرافق فريق نهضة بركان لدور الربع النهائي، حيث سيستقبل فريق حسنية أكادير المحتل للرتبة الثالثة ب 5 نقاط فريق النهضة البركانية المتاهل ب11 نقطة، في حين سيرحل فريق الرجاء البيضاوي المحتل للرتبة الرابعة ب 4 نقاط إلى جمهورية الكونغو لمواجهة أوطو ديويو الكونغولي المنافس علي التأهل في الرتبة الثانية ب5 نقاط.

إليكم تصريح لاعبي الحسنية: