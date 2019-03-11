بعد تحطم الطائرة ومقتل جميع ركابها.. هذا ما قررته الخطوط الإثيوبية

بعد حوالي 24 ساعة من فاجعة من تحطم طائرة إيثوبية، أمس الأحد، ومقتل جميع ركابها، البالغ عددهم 157 شخصا، بينهم مغربيان، أوقفت شركة الخطوط الإثيوبية، استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

وقالت الشركة، في بيان على “تويتر”، صباح اليوم الاثنين، “في أعقاب الحادث المأسوي، الذي تعرضت له الرحلة “إي تي 302”.. قررت الخطوط الإثيوبية وقف استخدام جميع طائراتها من طراز “بي-737-8 ماكس” اعتبارا من، أمس، العاشر من مارس، حتى إشعار آخر”.

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وأضافت الشركة، التي تعد أكبر ناقل جوي في إفريقيا “على الرغم من أننا لا نعلم حتى الآن سبب الحادث، قررنا وقف أسطول تلك الطائرات بالتحديد، وذلك في إجراء احترازي”.

وتحطمت الطائرة، أمس، بعد ست دقائق من إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيروبي.

وتعد طائرة “بوينغ 737 ماكس” من أحدث طائرات الركاب في العالم، وأكثرها تطورا، لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة، التي دخلت الخدمة عام 2017.