كأس الـ”كاف” – هكذا يمكن للرجاء والحسنية التأهل لدور الربع ومفاجأة أوتوهو واردة

عقد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم من مهتمه في التأهل لدور ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بعد اكتفاءه بالتعادل السلبي في مباراة أمس الأحد أمام حسنية أكادير، عن الجولة الخامسة من من دور المجموعات.

غير أن أمل الفريق الأخضر كله معلق بين أقدام لاعبي فريق نهضة بركن في مباراة الجولة الأخيرة، فالفريق الرجاوي مطالب بالفوز في الجولة الأخيرة، هناك في الكونغو برازافيل على حساب أوتوهو، وانتظار هزيمة أو تعادل حسنية أكادير بميدانه أمام نهضة بركان.

الفريق السوسي بدوره، وعلى الرغم من التعادل الثمين أمام الرجاء، إلا أنه سيجد نفسه أمام الحاسابات المعقدة في الجولة الأخيرة، فالانتصار على بركان في المباراة الأخيرة أمر حتمي، لكنه لا يعني التأهل، لأن فوز الفريق الكونغولي على الرجاء يمنحه بطاقة العبور، بحكم تفوقه في النسبة الخاصة على الحسنية، بالرغم من تساوي النقاط بينهما.

الحسنية عليه الفوز، وانتظار هدية من الرجاء بالتعادل مع أوتوهو أو الانتصار عليه.

وضمن بركان تأهله لدور الربع، بعد أن فاز أمس، على أوتوهو بثلاثية، وتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، متبوعا بالفريق الكونغولي بخمس نقاط، بفارق النسبة الخاصة عن الحسنية، صاحب المركز الثالث، ثم الرجاء في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.