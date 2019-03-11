اتهامات لمتظاهرين في تركيا بالإساءة للإسلام.. واصلوا تأدية الأغاني خلال الصلاة

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، متظاهرين شاركوا في مسيرة في اسطنبول، يوم الجمعة الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأنهم أساؤوا إلى الدين الاسلامي بعدما واصلوا تأدية أغان خلال موعد الصلاة.

وكانت الشرطة أطلقت الجمعة الغاز المسيل للدموع على آلاف الأشخاص الذي نزلوا إلى الشارع رغم المنع المطلق لأي تظاهرة في جادة الاستقلال التجارية في اسطنبول التي شهدت مسيرة سلمية مماثلة العام الماضي.

وظهر في فيديو انتشر على الانترنت، لم يتم التأكد من صحته، رجال ونساء يسيرون في جادة الاستقلال، وهم يواصلون ترديد شعارات خلال الآذان.

وقال إردوغان خلال تجمع انتخابي في أضنه (جنوب)، عرض خلاله مقطع صغير من ذلك الفيديو، إن “تجمعا في تقسيم (ساحة في اسطنبول) يقوده حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديموقراطي يزعم أنه بمناسبة يوم المرأة العالمي، تصرف المشاركون به بوقاحة مع غنائهم وتصفيرهم خلال موعد الآذان”.

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من جهتها، أصدرت مجموعة “مسيرة 8 مارس المسائية النسائية” بيانا أمس الأحد، نددت فيه بمحاولة استخدام مسيرة الجمعة “كمادة انتخابية” في الصحافة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المجموعة بدون أن تشير في شكل مباشر إلى أردوغان “لا يمكن تغطية العنف الذي تمارسه الشرطة ضد عشرات الآلاف من النساء اللواتي يشاركن أو يحاولن المشاركة في المسيرة الليلية بلغة يغلفها الاستقطاب … أخبار مزيفة وكراهية”.

ويشارك الرئيس الإسلامي المحافظ في تجمعات انتخابية بشكل شبه يومي في مختلف أنحاء البلاد استعدادا للانتخابات المحلية في 31 مارس.

ويؤكد أردوغان مرارا أن الحزب الإسلامي الذي يقوده منح المسلمين مزيدا من الحريات، إذ كان ارتداء الحجاب ممنوعا في المؤسسات العامة والجامعات.