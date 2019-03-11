سيارة تسحل تلميذة بالحسيمة.. والدها يكشف لـ”اليوم24″ التفاصيل -فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أمس الأحد، فيديو يوثق لحظة نجاة طفلة بالغة من العمر 6 سنوات، بعد تعرضها عملية دهس أثناء عبورها الطريق المجاورة لمؤسستها بمنطقة إمزورن بالحسيمة.

وفيما سارع بعض المارة لإسعاف الفتاة، التي سحلتها السيارة مسافة طويلة قبل أن تسقط أرضا، تم الاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلت الطفلة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة.

وشكل الفيديو، صدمة لرواد الفايسبوك، الذين عبروا عن غضبهم من السرعة المفرطة التي كان يقود بها سائق المركبة.

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من جانبه قال جواد، والد الطفلة إسراء، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، إن الحادث يعود إلى يوم الخميس الماضي، حيث نجت الطفلة بأعجوبة من الحادثة، وحالتها الآن مستقرة بعدما استفاقة من الغيبوبة، ولا تعاني من أي كسر في أطرافها.

وأضاف والد الطفلة ” ابنتي تعاني من ألم على مستوى الرئة، ولا توجد تجهيزات كافية في مستشفى الحسيمة من أجل إجراء الفحص الطبي، حيث سأضطر إلى نقل ابنتي إلى مدينة فاس لإتمام علاجها”.

وتوصل الموقع بنسخة مراسلة من مدير المؤسسة إلى رئيس بلدية إمزورن، من أجل وضع حدبات ولافتات تشير لوجود مدرسة، حتى يخفف السائقون من السرعة، لكن دون مجيب.

وتجدر الإشارة، إلى أن حرب الطرق بشمال المغرب تحصد يوميا العديد من الأرواح، بسبب الإفراط في السرعة، و غياب علامات التشوير داخل المدارين القروي والحضري.