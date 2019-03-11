صرف المنحة المالية القطرية لـ 55 ألف عائلة محتاجة بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الإثنين، بصرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر المحتاجة في قطاع غزة، حيث تستفيد من المساعدات النقدية 55 ألف أسرة في القطاع، بواقع 100 دولار للعائلة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.

وتأتي هذه المساعدات بقيمة 100 دولار لكل عائلة، وتأتي ضمن منحة قررتها دولة قطر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لدعم غزة بقيمة 150 مليون دولار، وتتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

ومنذ ساعات الصباح، تجمع المئات من الفلسطينيين، أمام فروع بنك البريد، في محافظات القطاع، لتلقي المساعدة المالية، وهذه هي المرة الرابعة التي تقدم فيها دولة قطر، هذه المساعدات المالية المباشرة للأسر المحتاجة.

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، في بيان لها، إن الدفعة المالية الرابعة من مساعدات الأسر المحتاجة، بدأ صرفها صباح اليوم الإثنين، عبر فروع بنك البريد، تحت إشراف طواقم اللجنة.

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قررت دولة قطر في تشرين الأول/أكتوبر 2018، تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.

وتشمل المساعدات القطرية، بالإضافة لدفع المساعدات المالية المباشرة للعائلات الفقيرة، شراء وقود لمحطة توليد الكهرباء.

وفي نهاية كانون ثاني/ يناير الماضي، وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على تقديم "قطر"، 20 مليون دولار أميركي، لمدة عام، لصالح مشاريع تشغيل مؤقت في القطاع.