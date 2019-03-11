اعتقال فلسطيني بحجة تنفيذ عملية طعن بالعام 2016

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الإثنين، أنه قام باعتقال شاب فلسطيني بحجة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم، بالعام 2016، حيث أسفرت العملية عن إصابة مستوطن بجروح وصفت بالمتوسطة، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ووفقا لما نشره (الشاباك)، فقد تم قبل نحو أسبوعين وبالتعاون مع جيش الاحتلال، اعتقال أيمن محمد علي فجاره، البالغ من العمر 27 عاما، من قرية جورة الشمعة، وهو ناشط في حركة حماس.
وخلال التحقيقات أعترف المعتقل أنه أشترى سكينا وتسلل في شهر شباط/فبراير من العام 2016، إلى مستوطنة "أفرات"، وخطط لتنفيذ عملية طعن لقتل مجموعة من الإسرائيليين، إذ طعن مستوطنا وأصابه بجروح متوسطة، بحسب مزاعم (الشاباك).
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن (الشاباك) حول ملف التحقيق إلى النيابة العسكرية بغية تقديم لائحة اتهام ضد فجاره.
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