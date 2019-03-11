تعطيل حركة القطارات بين كرمئيل وحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "قطار إسرائيل" أن حركة القطارات في الخطوط بين كرمئيل وحيفا وكذلك ريشون لتسيون واللد، معطلة اليوم، الإثنين، في كلا الاتجاهين، وذلك على ضوء الخلاف بين لجنة عمال القطارات والإدارة.

وأعلن عن تعطيل حركة القطارات بعد ظهر أمس، الأحد، بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، برعاية نقابة العمال العمال، الهستدروت، بالتوصل إلى حل.

يذكر أن تعطيل حركة القطارات بين كرميئيل وحيفا تذمر الموظفين والعمال وطلاب الجامعات والمعاهد العليا الذين يسافرون يوميا من البلدات العربية في الجليل إلى حيفا ووسط البلاد وجنوبها.