انت الان تتابع تفاصيل خبر "إسرائيل" تعتقل 12 فلسطينياً في الضفة وغزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً في مناطق متعددة من الضفة الغربية وبحر شمال غربي قطاع غزة، خلال ساعات فجر اليوم الاثنين.

وادعى الجيش في بيان، اليوم الاثنين، أنه "تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع بعنف شعبي"، وأضاف: "أُحيلوا إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

وفي غضون ذلك قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال سلبت مبالغ مالية من منازل مواطنين أثناء المداهمات والعمليات الأمنية الليلة.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية باستمرار تستهدف منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبالتزامن مع هذه المداهمات اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال، اليوم، صيادين اثنين وصادرت مركبهما قبالة بحر منطقة الواحة شمال غربي مدينة غزة.

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وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار على الصيادين وهاجمت مراكبهم وطاردتهم، وحاصرت مركب صيد قبالة بحر منطقة الواحة، واعتقلت الصيادين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الاحتلال تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم؛ بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد التي حدّدتها "تل أبيب" (6 أميال بحرية).

وفجر الأحد الماضي، شنّت طائرات عسكرية إسرائيلية غارتين على موقعين في قطاع غزة، دون أن يُعلن عن وقوع إصابات.

واستهدف القصف موقعاً عسكرياً لحركة "حماس"، شمالي القطاع، وميناء الصيادين في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية وقوع أي إصابات جراء القصف، لكن جيش الاحتلال قال في بيان له: إنه "قصف موقعاً عسكرياً لحركة حماس وقاربين يتبعان للحركة".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل، بينهم 270 طفلاً و52 معتقلة و430 معتقلاً إدارياً (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.