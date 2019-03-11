انت الان تتابع تفاصيل خبر في مخالفة للأعراف الدبلوماسية.. روحاني يستهل زيارته لبغداد بالتوجه لمقام ديني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح الاثنين، إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.

وفور وصوله، اعتبر روحاني أن العلاقات بين العراق وإيران لا يمكن مقارنتها بعلاقات بغداد مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تحرك يخالف الأعراف الدبلوماسية، توجه روحاني فور وصوله، إلى منطقة الكاظمية، لزيارة مرقد الإمام موسى الكاظم، قبل مراسم الاستقبال الرسمي له من قِبل الرئيس العراقي برهم صالح.

وتشمل الجولة أيضاً زيارة محافظتي كربلاء والنجف والمراقد المقدسة فيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقبيل توجهه إلى بغداد، قال روحاني: إن "أمريكا باتت كريهة في المنطقة، ولا يمكن نسيان القصف الأمريكي الذي طال الشعبين العراقي والسوري".

وأشار إلى أن "أمريكا تسعى إلى إيجاد شرخ وخلاف بين دول المنطقة بهدف تحقيق مصالحها ومصالح الاحتلال الصهيوني الغاصب".

وأعرب روحاني عن اعتقاده أن "أمريكا تسعى إلى شيطنة إيران في المنطقة، وإن المساعي الأمريكية ضد إيران لم تنجح في تحقيق أهدافها".

وأضاف قائلاً: "لا يمكن أن يدرك الغرب العلاقات الأخوية والتاريخية التي امتدت لآلاف السنين بين العراق وإيران".

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وقال: "خلال الأيام العسيرة كنا إلى جانب العراق؛ واليوم وخلال أيام السلام والأمن سنكون إلى جانبه أيضاً".

وأكد أن "إيران ستنهض لمساعدة أي دولة في المنطقة تطلب منها المساعدة".

وذكر روحاني أيضاً أنه بإمكان إيران أن تؤمّن كثيراً من احتياجاتها من العراق.

وشدد على أن "موضوع الترانزيت بين البلدين يتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لإيران، ونأمل توسيع طرق التواصل بين البلدين، كما نأمل افتتاح خط سكك حديدي بين إيران والعراق، لما سيكون له من فائدة لشعبي البلدين".

واعتبر أن "إنشاء مدينة صناعية مشتركة أمر مهم لكلا البلدين، كذلك يمكن اتخاذ إجراءات خلال الزيارة فيما يخص القضايا البيئية والأتربة والغبار".

وقال روحاني: "آمل أن تكون زيارتي إلى العراق لمصلحة شعبَي البلدين"، كما أمل "عقد اجتماعات مؤثرة بمجالات الأمن الإقليمي والصحة والتجارة والاستثمار والسياحة والترانزيت".

وختم الرئيس الإيراني قائلاً: "ينبغي أن نرفع حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران من 12 ملياراً إلى 20 مليار دولار سنوياً".

ومن المقرر أن يبحث روحاني بهذه الزيارة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتوسيع وتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى العاصمة بغداد، مساء السبت الماضي، تمهيداً لزيارة روحاني.