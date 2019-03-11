انت الان تتابع تفاصيل خبر طائرة استطلاع أمريكية تحلّق فوق الأراضي الروسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، عن تنفيذ بعثة مشتركة للولايات المتحدة والنرويج رحلة مراقبة فوق أراضي روسيا خلال الفترة من 11 وحتى 16 مارس الجاري.

وقال القائم بأعمال رئيس المركز الوطني للحد من الخطر النووي الروسي، العقيد رسلان شيشين، إن رحلة المراقبة فوق أراضي روسيا الاتحادية على متن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوينغ OC-135B"، تأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للسماوات المفتوحة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف شيشين أنه خلال مسار الرحلة المتفق عليه، "سيراقب المختصون الروس على متن الطائرة الأمريكية التقيد الصارم بمعايير الطيران واستخدام معدات المراقبة".

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وأوضح أن الطائرة الأمريكية غير مخصصة لاستخدام الأسلحة.

وأضاف: "الطائرة الأمريكية ومعداتها خضعت لكشف دولي شارك فيه أخصائيون روس، وهو الأمر الذي يحول دون استخدام الوسائل التقنية غير المنصوص عليها في الاتفاقية".

واتفاقية الأجواء المفتوحة تم إقرارها في عام 1992 بهلسنكي (فنلندا)، من قِبل 27 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقِّعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقاً.

وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة، ووقَّعت روسيا عليها في 26 مايو عام 2001.