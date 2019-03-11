انت الان تتابع تفاصيل خبر المغرب يستعيد 8 مواطنين انضموا لـ"داعش" في سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - استعاد المغرب عدداً من مواطنيه المحتجزين لدى "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا، ويعتقد أنهم كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم "داعش".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدير المركز الإعلامي لما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، قوله: "سلمت قواتنا للحكومة المغربية مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية المغربية كانوا في مخيمات بشمال سوريا".

وأشادت الولايات المتحدة باستعادة الحكومة المغربية لثمانية مقاتلين من مواطنيها كانوا قد انضموا إلى تنظيم "داعش".

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن المغرب شريك مهم في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، مضيفة: "نحن نقدر إلتزامه بمكافحة الإرهاب، وينبغي أن تشجع إجراءات المغرب الدول الأخرى على إعادة مواطنيها الذين سافروا للقتال في صفوف داعش ومحاكمتهم".

وأوضح بيان الوزارة أن إعادة الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية هو أفضل حل لمنعهم من العودة إلى ساحة المعركة.

وكانت المليشيا الكردية الانفصالية المعروفة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت قبل نحو شهرين أنها تعتقل في سجونها المئات من المقاتلين الأجانب المنضوين ضمن التنظيمات المسلحة، منها "داعش"، بالإضافة إلى وزوجاتهم وأطفالهم، حيث تم نقلهم إلى مخيمات، ودعت هذه المليشيات دولهم إلى استعادتهم أو أنها ستتركهم ليعودوا للقتال مرة أخرى.