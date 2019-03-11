انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 4 مدنيين وإصابة 6 آخرين بهجوم للنظام على إدلب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 11 مارس 2019 11:46 صباحاً - قُتل 4 مدنيين وأُصيب 6 آخرون، مساء الأحد، في هجوم لنظام الأسد وداعميه على منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب ومحيطها، شمال غربي سوريا.

وطوال الليلة الماضية، شنّت قوات النظام والمليشيات المدعومة من إيران هجمات مكثّفة بالمدفعية والقذائف الصاروخية على تجمّعات سكنية بريفي إدلب وحماة.

وطال القصف بلدات؛ خان شيخون، وسراقب، وكفرنبل، والتمانعة، والتح، وقرى أم جلال، والخلاخيل، وخان السبل، بريف إدلب، وبلدات اللطامنة، وكفرزيتا، في الريف الشمالي لحماة.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، مصطفى الحاج يوسف، إن بلدة خان شيخون الواقعة جنوب شرقي إدلب استُهدفت بقصف صاروخي مكثف، في ساعات الليل، حيث تجاوز عدد القذائف الصاروخية التي انهالت عليها الـ50 قذيفة.

وأردف الحاج يوسف لوكالة "الأناضول" أن القصف على خان شيخون أودى بحياة 4 مدنيين، فضلاً عن إصابة 6 آخرين بينهم أطفال ونساء.

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وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أُبرم في سبتمبر 2017؛ بين تركيا وروسيا وإيران، في أستانة عاصمة كازخستان.

وتزايدت مؤخراً هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".

وتسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 121 مدنياً على الأقل، وجرح أكثر من 348 آخرين، منذ مطلع العام الجاري.

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن الرئيسان؛ التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي من منتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقاً بإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب ومحيطها.