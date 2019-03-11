شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدخل مدينة مرزق بالجنوب والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:13 مساءً, 11 مارس 2019 م
المناطق - وكالات
أكد وزير الداخلية المكلف السابق بالحكومة الليبية المؤقتة أحمد بركة، أن قواتا من الجيش والشرطة دخلت اليوم مدينة مرزق وسط ترحيب الأهالي.
وقال بركة في تصريح صحفي، إن قوات الجيش كانت دخلت منذ أيام لمدينة مرزق إلا أن الخارجين عن القانون وجدوها فرصة للقيام بعمليات سطو ونهب باسم الجيش، ما أدى إلى تراجع القوات المسلحة إلى مدينة سبها وعادت اليوم بتنسيق جديد وبالاتفاق مع الحكماء والأعيان وآمر منطقة مرزق العسكرية أبو بكر درمون ومدير أمن مرزق عبد القادر كرمي وعميد البلدية محمد عثمان.
وأوضح أنه تم تكليف الكتيبة 115 التابعة للجيش ورئيس الدعم المركزي بنغازي جعفر العبيدي بالتنسيق مع كتيبة خالد بن الوليد بتأمين مرزق، مبينًا أنهم وصلوا إلى بوابة مدخل مرزق وجرى استقبالهم بالترحيب من قبل الأهالي بعد الاتفاق على ضرورة تواجد جيش وأمن لإعادة مؤسسات الدولة.
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