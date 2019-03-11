سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة

شهدت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية السعودية العودة مجدداً بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار.
وتسببت راكبة سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاعھا، بعدما فاجأت الجمیع بنسیانھا الرضیع في المطار.
وطالب قائد الطائرة من برج المراقبة توفير كافة الاجراءات للعودة مرة اخرى الى المطار، لإحضار رضيع نسيته أمه في المطار.
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