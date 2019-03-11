استشهاد فلسطيني بغزة يرفع عدد ضحايا "مسيرات العودة" لـ270

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
استشهد شاب فلسطيني، اليوم الإثنين، متأثرا بجروحه التي أصيب بها، الشهر الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الشاب بسام سامي عثمان صافي (22 عاما) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 22 فبراير/شباط الماضي، من قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس.
وذكر مصدر طبي لـ"العين الإخبارية" أن صافي كان قد أصيب بقنبلة غاز في رأسه خلال مسيرة العودة شرق خان يونس ووصفت حالته حينها بالخطيرة، وكان يعالج في العناية الفائقة في أحد المشافي المحلية.
وباستشهاد صافي يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة نهاية مارس/آذار 2018 إلى 270 بينهم 11 تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم.
في حين أصيب نحو 27 ألفا جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات الأسبوعية التي تنادي بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع الذي يعاني من تردٍّ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006.
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