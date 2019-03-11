«مادورو» يشيد بالجيش.. و«جوايدو» يتوقع تدخلا أجنبيا

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جيش فنزويلا
أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقوات المسلحة في بلاده لاستمرارها في دعمه وولائها له وهزيمة ما سماه بـ«الانقلاب» الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وزعيم المعارضة «خوان جوايدو»، الذي توقع من جانبه تدخلا عسكريا أجنبيا لحل مشكلة البلاد، إذ وصف مادورو في تصريح نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأحد، زعيم المعارضة بأنه «مهرج ودمية» في يد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «إن جوايدو وواشنطن قد دعيا القوات المسلحة بالبلاد لتنفيذ انقلاب عسكري وكان ردها واضحا وهو هزيمة مدبري هذا الانقلاب».
في المقابل، توقع خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا للبلاد، حصول تدخل عسكري في فنزويلا، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن جوايدو قوله، أمام الآلاف من مؤيديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنه مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي. وأضاف: «المادة 187، عندما يحين
في المقابل، توقع خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا للبلاد، حصول تدخل عسكري في فنزويلا، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن جوايدو قوله، أمام الآلاف من مؤيديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنه مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي.
وأضاف: «المادة 187، عندما يحين الوقت»، في إشارة منه إلى الدستور الذي يسمح بـ«مهمات عسكرية فنزويلية في الخارج، أو بمهمات عسكرية أجنبية» في الداخل الفنزويلي، مضيفًا أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن نقول ذلك بشكل مسؤول، داعيا مؤيديه إلى عدم الاستسلام لما وصفه بـ«اليأس والإحباط».
وكشف أنه سيبدأ جولة في أنحاء البلاد قبل أن يقود مسيرة في العاصمة، فيما لم يحدد تاريخا لذلك، مكتفيا بالقول إن المسيرة ستحدث قريبا.
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