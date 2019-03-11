انت الان تتابع «مادورو» يشيد بالجيش.. و«جوايدو» يتوقع تدخلا أجنبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جيش فنزويلا

أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقوات المسلحة في بلاده لاستمرارها في دعمه وولائها له وهزيمة ما سماه بـ«الانقلاب» الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وزعيم المعارضة «خوان جوايدو»، الذي توقع من جانبه تدخلا عسكريا أجنبيا لحل مشكلة البلاد، إذ وصف مادورو في تصريح نقله راديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الأحد، زعيم المعارضة بأنه «مهرج ودمية» في يد الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «إن جوايدو وواشنطن قد دعيا القوات المسلحة بالبلاد لتنفيذ انقلاب عسكري وكان ردها واضحا وهو هزيمة مدبري هذا الانقلاب».

في المقابل، توقع خوان جوايدو رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا للبلاد، حصول تدخل عسكري في فنزويلا، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأحد عن جوايدو قوله، أمام الآلاف من مؤيديه الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، إنه مستعد للسماح بتدخل عسكري أجنبي. وأضاف: «المادة 187، عندما يحين

Advertisements