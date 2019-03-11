الان تتابع الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:
شنت القوات المسلحة المصرية، اليوم، حملة على أوكار الإرهاب بشمال سيناء، استهدفت عددا من المناطق التي تضم عناصر إرهابية.
وأعلن الجيش المصري، مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء، وتدمير 17 سيارة للجماعات المسلحة، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ يستخدمها الإرهابيون.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.