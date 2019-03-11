الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

شنت القوات المسلحة المصرية، اليوم، حملة على أوكار الإرهاب بشمال سيناء، استهدفت عددا من المناطق التي تضم عناصر إرهابية.

وأعلن الجيش المصري، مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء، وتدمير 17 سيارة للجماعات المسلحة، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ يستخدمها الإرهابيون.