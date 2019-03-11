اخبار العالم

ماليزيا تطلق سراح إندونيسية متهمة بقتل شقيق رئيس كوريا الشمالية

0 نشر
mohamad turki 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع ماليزيا تطلق سراح إندونيسية متهمة بقتل شقيق رئيس كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قال المدعي العام الماليزي، في خطاب بتاريخ الثامن من مارس الجاري، إن ماليزيا وافقت على طلب إندونيسيا بإسقاط التهم عن إندونيسية متهمة في جريمة قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في عام 2017.

وتم الإفراج عن ستي عائشة، اليوم الاثنين، بعد أن أسقطت محكمة ماليزية اتهامها بالقتل.

وأبلغ المدعي العام الماليزي، تومي توماس، وزير العدل الإندونيسي، في الخطاب، إنه سيكون بوسع عائشة العودة إلى بلادها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تطلق سراح إندونيسية متهمة بقتل شقيق رئيس كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا