الان تتابع ماليزيا تطلق سراح إندونيسية متهمة بقتل شقيق رئيس كوريا الشمالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال المدعي العام الماليزي، في خطاب بتاريخ الثامن من مارس الجاري، إن ماليزيا وافقت على طلب إندونيسيا بإسقاط التهم عن إندونيسية متهمة في جريمة قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية في عام 2017.
وتم الإفراج عن ستي عائشة، اليوم الاثنين، بعد أن أسقطت محكمة ماليزية اتهامها بالقتل.
وأبلغ المدعي العام الماليزي، تومي توماس، وزير العدل الإندونيسي، في الخطاب، إنه سيكون بوسع عائشة العودة إلى بلادها.
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