صفقة أميركية لتحديث سلاح الجو الكويتي بقيمة 43.2 مليون دولار

كشف موقع «ديفنس ورلد» أن شركة «هاريس كورب» الأميركية فازت بعقد قيمته 43.2 مليون دولار (نحو 13.1 مليون دينار) لإضافة معدات حربية إلكترونية إلى الطيران الحربي الكويتي F/A 18 التابع لوزارة الدفاع. وطبقا للموقع، يشمل العقد شراء أنظمة إلكترونية مُضادَّة إضافية متكاملة تركب على متن أنظمة التشويش للطائرات، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الأميركية. يشار إلى أن دولـة الكويت تستـخدم الطائـرات المحدثـة بـدلا من المتقادمـة.

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