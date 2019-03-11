شاهد.. مدير الجزيرة القطرية السابق ياسر أبو هلالة إخونجي حتى النخاع

تخصص في الهجوم على الدول المقاطعة لقطر، مستعينا بسلاطة لسانه، وامتلاكه قدرة كبيرة على التحول وتغير المواقف، فهو إخونجي حتى النخاع، ويدين للجماعة الإرهابية بالسمع والطاعة والولاء، إنه المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية.. ياسر أبوهلالة.

بدأ أبوهلاله مشواره الصحفي في صحيفة "الرباط" الناطقة باسم الإخوان في الأردن عام 1990 قبل أن يتنقل بين جنبات مواقع وصحف عربية، متبيناً نهج الإخوان ومدافعاً عنهم، ومعبراً عن أيدلوجيتهم المتطرفة.

وتلك المؤهلات مكنته من حجز مقعد في قناة "الجزيرة" كمراسل من العاصمة الأردنية عمان، عام 98 وعمل مراسلاً في دول مختلفة وكانت كتاباته تحرف وتخدم سياسة قطر والإخوان.

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ومع اندلاع الثورات العربية شارك في تونس وعبر عن حركة النهضة وتحولت إلى بوق للإخوان، وحاول التسلل إلى مصر لتغطية أحداث يناير وتم ترحيله إلى الأردن.

وله تاريخ أسود علاقات مشبوه وترأس الأفعى "الجزيرة" وخصصت للبث المباشر للانقسام داخل الوطن الواحد.

وفي 2018 استقال الإخواني وقيل إنها إقالة أجبر عليها فيما اعتبر البعض أنها صورية لدور آخر للهجوم على الدول المقاطعة باسم محلل سياسي.